В Приморье назначен новый заместитель начальника полиции

Приказом главы МВД полковник полиции Игорь Хайбулов назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, Игорь Хайбулов родился 13 августа 1964 года в поселке Иня Охотского района Хабаровского края.

В августе 1982 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР, где служил до ноября 1984 года. С декабря 1984 года по сентябрь 1985 года работал милиционером-водителем дежурной части отдела внутренних дел Облученского райисполкома.

С 1985 по 1989 год - учеба в Хабаровской высшей школе МВД СССР по специальности "правоведение". После окончания учебного заведения - служба в должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Биробиджанского горисполкома. С декабря 1991 года - начальник отделения уголовного розыска ОВД Биробиджанского горисполкома. С июня 1993 года - заместитель начальника отдела - начальник криминальной милиции ОВД Биробиджанского района.

С июля 1995 года - начальник ОВД Ленинского района Еврейской автономной области. С февраля 1997 года - начальник отдела внутренних дел города Биробиджана Еврейской автономной области. С ноября 2001 года - заместитель начальника криминальной милиции, начальник отдела уголовного розыска УВД Еврейской автономной области. С октября 2004 года - первый заместитель начальника управления - начальник криминальной милиции УВД Еврейской автономной области.

С июня 2011 года назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Еврейской автономной области - начальника полиции.

В апреле 2014 года полковник Хайбулов занял должность заместителя начальника Управления охраны общественного порядка Управления МВД России по Приморскому краю.

В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Приморскому краю.

Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северно-Кавказского региона для выполнения особых заданий.

Вклад полковника Хайбулова в укрепление правопорядка отмечен наградами и поощрениями МВД России. Он удостоен государственной награды – медали "За отличие в охране общественного порядка", ведомственных медалей и нагрудных знаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]