Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:09
  0

ГАИ Владивостока проверяет водителей мототранспорта

ГАИ Владивостока проверяет водителей мототранспорта

Фото: УМВД по ПК

В Приморье проходят профилактические мероприятия, призванные снизить количество ДТП с участием мототранспорта.

В течение дня на территориях Ленинского, Первомайского и Советского районов Владивостока сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 34 водителей мотоциклов и мопедов. В отношении нарушителей составлены 3 протокола за управление транспортным средством водителем без прав, 1 — за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами (мотоцикл помещен на стоянку временного задержания транспортных средств), 10 — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств, 4 — за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, 2 — за управление мотоциклом без мотошлема, 2 —  за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция напоминает: на скутере и мопеде имеют право ездить лица, достигшие 16 лет и получившие водительское удостоверение категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры). На мотоцикле — также с 16-летнего возраста, однако категория водительского удостоверения должна быть «А», «А1».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря