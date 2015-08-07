ГАИ Владивостока проверяет водителей мототранспорта
В Приморье проходят профилактические мероприятия, призванные снизить количество ДТП с участием мототранспорта.
В течение дня на территориях Ленинского, Первомайского и Советского районов Владивостока сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 34 водителей мотоциклов и мопедов. В отношении нарушителей составлены 3 протокола за управление транспортным средством водителем без прав, 1 — за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами (мотоцикл помещен на стоянку временного задержания транспортных средств), 10 — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств, 4 — за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, 2 — за управление мотоциклом без мотошлема, 2 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Госавтоинспекция напоминает: на скутере и мопеде имеют право ездить лица, достигшие 16 лет и получившие водительское удостоверение категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры). На мотоцикле — также с 16-летнего возраста, однако категория водительского удостоверения должна быть «А», «А1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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