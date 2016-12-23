Приморец украл у своего соседа инструменты стоимостью более, чем 17 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 68-летнего местного жителя. Мужчин сообщила о краже принадлежащих ему инструментов из гаража на территории частного домовладения. Причиненный потерпевшему ущерб превысил 17 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний сосед заявителя, который в отделе полиции признался в совершенном преступлении.

Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]