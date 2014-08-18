Туроператор предложил туристам из КНР взять такси из Владивостока до Греции
Китайское турагентство Mafengwo по ошибке забронировало двум приехавшим на отдых во Владивосток туристам из КНР отель на греческом острове Корфу. Как сообщил телеканал CGTN, туроператор нашел оригинальное решение возникшей проблемы: он предложил путешественникам добраться до своего отеля на такси, благородно пообещав возместить им цену поездки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
О приключившейся с ними истории китайские туристы рассказали в соцсети. По их словам, они намеревались разместиться в хостеле во Владивостоке, однако, когда путешественники приехали туда, на вопрос о брони на их имена персонал частной гостиницы лишь развел руками. Оказалось, что туристическая компания по ошибке забронировала им отель со схожим названием в городе Кавос на греческом острове Корфу.
Когда же гости из Китая попытались решить проблему, связавшись с туроператором, тот выразил готовность выплатить им компенсацию в 216 юаней (чуть более 2 тыс. рублей) или же оплатить поездку на такси до отеля в Греции. По данным телеканала, в последнем случае китайцам пришлось бы проехать 11,4 тыс. км, и эта поездка заняла бы шесть дней без перерывов на сон и питание. Даже после повторного запроса в компанию туристы получили примерно такой же ответ.
Лишь после того, как путешественники поделились этой историей в интернете, турагентство принесло им извинения за ошибку с бронированием и за весьма оригинальные варианты решения проблемы. Mafengwo пообещало в трехкратном размере возместить стоимость проживания во Владивостоке и даже выплатить сумму, которую туристы потратили бы, если бы воспользовались щедрым предложением компании и пустились в трансконтинентальное турне на такси: около 80 тыс. юаней (790 тыс. рублей).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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