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Дорожники восстановили полноценное движение на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае

Дорожники восстановили полноценное движение на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае

28 августа 2018 года в районе с. Михайловка Приморского края завершены аварийно-восстановительные работы на объездной дороге на участке ремонта моста через р. Репьевка (км 652) федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службой ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Напомним, в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией, с 25 августа 2018 года движение транспорта осуществлялось по временной схеме – по дороге, проходящей через с. Воздвиженка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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