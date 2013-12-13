Дорожники восстановили полноценное движение на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае
28 августа 2018 года в районе с. Михайловка Приморского края завершены аварийно-восстановительные работы на объездной дороге на участке ремонта моста через р. Репьевка (км 652) федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службой ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Напомним, в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией, с 25 августа 2018 года движение транспорта осуществлялось по временной схеме – по дороге, проходящей через с. Воздвиженка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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