Более двух тысяч иностранцев въехали за неделю на Дальний Восток по электронной визе
Упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовались почти 27,5 тыс. тысячи иностранных гражданина из 14 стран.
Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (почти 21,6 тыс. человек) и Японии (около 5,6 тыс. человек). Также с помощью этого механизма прибыли 137 граждан Сингапура, 45 граждан Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 13 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Турции, 6 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, по 3 гражданина ОАЭ и Марокко, 2 гражданина из Кувейта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Сегодня по электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. Почти все иностранцы посетили Приморье. Большая часть туристов традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Однако востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска Владивосток. Также было зафиксировано два въезда на Сахалин через морской пункт пропуска Корсаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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