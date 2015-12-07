Семья из дома с рухнувшей крышей во Владивостоке вернулась жить на кухню

Жильцы дома № 27 на Борисенко, где на прошлой неделе рухнула крыша, вернулись на кухню своей квартиры. Ни один из предложенных вариантов маневренного фонда, а именно подвал, барак и пустая гостинка, семье не подошел. Супруги до сих пор ожидают, когда в их квартире начнется ремонт потолка, но почти за неделю не появилось никаких изменений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По мнению супругов, других вариантов, кроме как остаться жить на уцелевшей кухне, у них нет. Из маневренного фонда им предлагали три помещения для временного проживания – сначала это был подвал на Приходько, 19, затем барак без удобств на Шепеткова, 32, а после им передали ключи от гостинки в Днепровском переулке, 4. Сначала Ольга Суслова и Юрий Бородовский согласились разместиться во временном фонде, но затем поняли, что жить там они не могут.

«Вчера мы поехали и вернули ключи. Квартира была раз пять опечатана, вонь в ней стоит несусветная, сами понимаете, какой там жил контингент. Но самая большая проблема в том, что она пустая, кроме дивана в ней ничего нет. Это мне нужно нанять грузчиков и машину, чтобы элементарно перевести туда вещи и бытовую технику. Потому что покушать мне нужно, вещи постирать нужно. А жить на две квартиры – тут поел, там поспал, тоже не будешь. Я уже не первый раз звонила и в администрацию, и куда только не обращалась, все только разводят руками...», – рассказывает Ольга Суслова.

Сейчас у подъезда жилого дома стоят несколько больших мешков с обломками потолка, которые собрали и вынесли из квартиры строители. Это единственное, что было сделано с момента обрушения 22 августа. Рабочие продолжают ремонтировать крышу, но в самой квартире пострадавших нет никаких изменений. В гостиной по-прежнему находится сломанная мебель и телевизор, не закрывается балконная дверь, а по полу приходится ходить в обуви – ковролин покрыт толстым слоем пыли от рухнувшей крыши. На балконе лежит сломанный бампер, его Юрий купил накануне происшествия, хотел установить на свой автомобиль, но не успел – рухнувшие перекрытия оставили от него одни обломки. Над комнатой свисает небольшой уцелевший кусок потолка.

«Ремонт в квартире мы сделали только в прошлом году, 300 тысяч потратили. В зале был потолок натянут, гардины, софиты, а сейчас посмотрите что творится. Когда начался капитальный ремонт крыши, я ребят предупреждал – ходите по балкам осторожнее, дом все-таки 1951 года постройки. Если бы по моей вине это случилось, я бы своими силами занимался здесь ремонтом. Но это не наша вина, почему никакие меры не предпринимаются?», – задается вопросом Юрий Бородовский.

Представители управляющей компании «Стандарт» обследовали квартиру супругов и составили акт. В его заключении указано, что причиной обрушения стал «перегруз балок перекрытия во время проведения работ по капитальному ремонту кровли» и «складирование габаритных и массивных материалов и инструментов в чердачном помещении». Сейчас пострадавшим от обрушения нужно сделать оценку порчи имущества, но таких денег у семьи нет.

«Должно быть два заключения – один о строительных работах, второй о порче имущества. Одна компания запросила за одно 10 тысяч, за второе 8 тысяч. А другая компания вообще выставила счет в 50 тысяч рублей. Где мне взять такие деньги? Я инвалид I группы, муж после инсульта», – говорит Ольга.

Ранее прокуратура сообщала, что по факту обрушения крыши начата проверка. По словам жильцов, в ведомстве им сказали, что посетят аварийную квартиру, однако до сих пор никто к супругам не приходил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]