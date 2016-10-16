Шхуны, выброшенные на мель в бухтах на севере Приморья, остаются в российских террводах

В связи с перемещением по территории Приморского края тайфуна «Соулик» в зоне ответственности Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во внутренних морских водах РФ вынужденно укрылись от неблагоприятных гидрометеоусловий маломерные суда КНДР.

На сегодняшний день большинство иностранных плавсредств покинули пределы пограничного пространства России. Более десятка мотоботов были сняты с мели и сопровождены до линии границы.

Шхуны, выброшенные на мель в бухтах на севере края, все еще остаются в российских террводах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Пострадавшим гражданам КНДР оказывается необходимая помощь. Так, например, первая медицинская помощь потребовалась одному из северокорейских рыбаков, получившему во время тайфуна тяжелую травму.

«Вести: Приморье» ранее сообщали о том, что к побережью края прибило лодку с трупом корейского рыбака. Также есть информация о том, что приморцы, заботятся о рыбаках из КНДР, севших на мель у берегов края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]