Усиленный мониторинг рек ведут в Приморье
Под особым контролем в Приморье – река Раздольная, реки Чугуевского, Яковлевского, Кировского, Ханкайского районов. Полученная с гидрологических постов информация позволяет оперативно оповещать население данных территорий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как рассказал директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель, получена информация от Приморгидромета о том, что на этих реках 29 августа ожидается достижение уровня воды отметок неблагоприятного гидрологического явления.
По словам Юрия Журавеля, вся оперативная информация, в том числе, от синоптиков с гидрологических постов на реках, ежечасно собирается и анализируется.
«В этом году по сравнению с прошлым годом количество гидропостов в крае увеличено. Это позволяет получать более точные и оперативные данные», – уточнил Юрий Журавель.
Говоря о текущей обстановке в зоне наводнения, директор учреждения сообщил, что сейчас остаются подтопленными 11 населенным пунктов, отмечены шесть переливов воды через автодороги в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе.
«Развернуто пять пунктов временного размещения, но только в ПВР Уссурийска находится 21 человек», – отметил Юрий Журавель.
Глава ведомства подчеркнул, что во всех пострадавших районах идет ликвидация последствий стихии, задействованы силы МЧС России, коммунальных предприятий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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