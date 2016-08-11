Где и когда появится горячая вода в домах Владивостока (список адресов)

Во Владивостоке завершился третий этап осенне-летних гидравлических испытаний, рабочие приступили к устранению порывов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Закончив третий этап гидравлических испытаний, специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» подключают дома горожан в Советском районе и части Первореченского к горячему водоснабжению. Но часть потребителей получит коммунальную услугу несколько позже в связи с устранением порывов, выявленных во время испытаний. К ремонтам не выдержавших проверку на прочность магистральных сетей энергетики Владивостока уже приступили.

Напоминаем, в рамках подготовки к отопительному сезону с 20 по 27 августа прошел предпоследний, третий, этап гидравлических испытаний. От горячего водоснабжения были отключены потребители Советского и части Первореченского районов.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о ремонтных работах на участках магистральных теплотрасс. Горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:

До 29 августа:

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Давыдова: 28, 28а, 28б, 28в, 30, 30а, 32, 34;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Русская: 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 55а, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 72, 72а, 72в, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а, 90.

До 31 августа:

100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Енисейская: 7а, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;

Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 5, 12, 14, 16, 24;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.

100-летия Владивостока: 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48;

Волховская: 15, 25;

Вострецова: 4;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3, 3а, 5, 11, 14, 15, 16, 18г, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 62;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10а;

Корнилова: 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

Нахимова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8;

Южно-Уральская: 14, 16, 4, 5, 6, 8, 10а.

До 5 сентября:

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;

Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;

Ильичева: 4, 8, 10, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 6\2;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Печорская: 10;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

До 7 сентября:

100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]