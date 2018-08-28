В Приморье следователи проводят проверку по факту обнаружения лодки с умершим человеком на острове Русский

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту обнаружения лодки с умершим человеком.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 28 августа в Приморском крае у береговой линии острова Русский обнаружена рыбацкая лодка с умершим человеком на борту азиатского типа внешности.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]