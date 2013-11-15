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Во Владивостоке закрыт проезд по улице Лейтенанта Шмидта

Во Владивостоке закрыт проезд по улице Лейтенанта Шмидта

С 29 августа во Владивостоке будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Лейтенанта Шмидта в районе дома № 3 по ул. Станюковича. Это связано с проведением ООО СП «Строитель» работ по прокладке канализационного коллектора к многофункциональному жилому комплексу «Аквамарин».

Как сообщили в администрации Владивостока, ограничение продлится с 00 часов 10 минут 29 августа до 23 часов 59 минут 31 августа. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Адмирала Захарова и Бестужева.

Подрядная организация - ООО «Влад-инженер» - обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с утвержденной на время проведения работ схемой организации дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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