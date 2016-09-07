Как получить компенсацию за ущерб от наводнения в Приморье

Режим ЧС регионального уровня объявлен на территории пяти муниципальных образований Приморья – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Надеждинского и Черниговского районов. Проживающие там граждане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить разовую материальную помощь в связи с утратой урожая, повреждением жилого дома или квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

Как сообщили в администрации Приморского края, размер разовой материальной помощи в связи с повреждением жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, составляет 10 тысяч рублей. Размер разовой материальной помощи в связи с утратой урожая на земельном участке составляет 10 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается только на один земельный участок лицу, являющемуся его правообладателем (по выбору лица). Размер разовой материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости составляет 50 тысяч рублей (частичная утрата) и 100 тысяч рублей (полная утрата), которая выплачивается на один поврежденный жилой дом или квартиру.

Эти средства выплачиваются при условии наличия на дату введения режима чрезвычайной ситуации действующего договора страхования движимого имущества от рисков утраты (повреждения) в результате стихийных бедствий.

Для получения краевой компенсации гражданам необходимо подать заявление и документы, предусмотренные постановлением администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края», в орган местного самоуправления.

На основании тех документов, которые подали заявители, комиссии по оценке ущерба, формируемые органами местного самоуправления, обследуют подтопленные адреса и составят акты, содержащие заключение о размере разовой материальной помощи.

Далее орган местного самоуправления формирует соответствующие списки, которые передаются в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края для проверки. В случае отсутствия замечаний готовится проект правового акта администрации Приморского края.

Перечень необходимых документов для включения в соответствующие списки нуждающихся в оказании разовой материальной помощи можно узнать в органе местного самоуправления.

В пострадавших районах работают «горячие линии», по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители. Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (42344) 5-51-27, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91, Черниговский район: 8 (42351) 2-53-54, Надеждинский район: 8 (42334) 2-42-10. Также можно обращаться на единый номер: 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]