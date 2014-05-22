«Вести: Приморье»: Находка ставит перед собой непростую задачу

Находка растет. Ввысь! Новый микрорайон с обязательной школой и детским садом появится в городе. Большая стройка начнется с жилья для молодых врачей и учителей. Находка ставит непростую задачу — удержать население в городе. Подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]