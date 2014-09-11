Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 23:06
  0

Путин выступит со специальным телеобращением ко всем россиянам

Путин выступит со специальным телеобращением ко всем россиянам

Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет телеобращение", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду.

По словам пресс-секретаря, президент счел необходимым изложить свой взгляд на предлагаемые изменения пенсионной системы из-за остроты темы. "Путин сказал, что ему не нравится и, собственно, всегда такие пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями во всех странах мира", - напомнил представитель Кремля высказывания президента.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря