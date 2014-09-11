Путин выступит со специальным телеобращением ко всем россиянам
Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет телеобращение", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду.
По словам пресс-секретаря, президент счел необходимым изложить свой взгляд на предлагаемые изменения пенсионной системы из-за остроты темы. "Путин сказал, что ему не нравится и, собственно, всегда такие пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями во всех странах мира", - напомнил представитель Кремля высказывания президента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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