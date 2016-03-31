Приморских фермеров тайфунами не напугать. Пока комиссия подсчитывает причиненный паводками ущерб, те, что успели собрать свой урожай, демонстрируют его на центральной площади города. Во Владивостоке развернулась ежегодная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Чем угощают приморские фермеры?

От тыквы и кукурузы до молочки и мяса. Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» уже в 22-ой раз собрала на своей площадке лучшие продовольственные достижения местных фермеров. Но не все смогли в этом году приехать — ущерб от тайфунов в крае еще подсчитывается.

Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края: «Наиболее пострадали — это овощи, районы, которые выращивают картофель, овощи, в прошлом году несколько была география другая, но не хочу опережать события, это ущерб, это проблемы для крестьян, которые работали, для людей».

Одна из важнейших задач краевых властей — качественно и безопасно накормить не только Приморье, но и всю Россию, а также страны АТР местной продукцией. Кроме того, по доступным ценам. Вопрос развития сельского хозяйства стоит на особом контроле у главы края Андрея Тарасенко, а подобные ярмарки создают диалог между производителем и покупателем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]