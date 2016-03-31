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Приморских фермеров тайфунами не напугать. Видеорепортаж Анны Маричевой

Приморских фермеров тайфунами не напугать. Пока комиссия подсчитывает причиненный паводками ущерб, те, что успели собрать свой урожай, демонстрируют его на центральной площади города. Во Владивостоке развернулась ежегодная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Чем угощают приморские фермеры?

От тыквы и кукурузы до молочки и мяса. Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» уже в 22-ой раз собрала на своей площадке лучшие продовольственные достижения местных фермеров. Но не все смогли в этом году приехать — ущерб от тайфунов в крае еще подсчитывается.

Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края: «Наиболее пострадали — это овощи, районы, которые выращивают картофель, овощи, в прошлом году несколько была география другая, но не хочу опережать события, это ущерб, это проблемы для крестьян, которые работали, для людей».

Одна из важнейших задач краевых властей — качественно и безопасно накормить не только Приморье, но и всю Россию, а также страны АТР местной продукцией. Кроме того, по доступным ценам. Вопрос развития сельского хозяйства стоит на особом контроле у главы края Андрея Тарасенко, а подобные ярмарки создают диалог между производителем и покупателем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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