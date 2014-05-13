Администрация Находки заказала разработку проекта нового большого микрорайона. Под комплексную застройку выделяется 12 гектаров. Проектировщикам предстоит проработать реконструкцию существующих и строительство новых дорог, ведь жителями будущего квартала станут полторы тысячи человек. Первыми начнут строить дома для учителей и врачей.

Школа на 825 учеников, детский сад, несколько спортивных площадок, небольшой стадион и полтора десятка жилых домов разной этажности. Общая площадь будущего жилья — 43 тысячи квадратных метров. Проектировщики уже и место подобрали для нового микрорайона Находки.

Максим Каленник, журналист: «Находка на пороге большого обновления! Квартал старых бараков постройки начала прошлого века целиком идет под снос — 46 домов. Уже скоро на их месте начнется строительство нового микрорайона на полторы тысячи человек!»

Карта Находки в этом районе существенно изменится и, скорее всего, ряд названий останется лишь в людской памяти и в архивных документах. Будущее улиц Милицейской, Добролюбова, Чапаева и Дальней уже определено — по ним пройдут бульдозерами. Первой ласточкой нового микрорайона станет дом для бюджетников.

Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «И вот в этом году, по просьбе Андрея Тарасенко, принято решение построить 60-квартирный дом специально для учителей и врачей. Я готов отвечать головой, что мы это решение выполним! Вот проект! Вот проект красивый, все однокомнатные квартиры, примерно по 40 метров в каждой».

При необходимости краевой бюджет поможет стройке. В новый дом планируют заселять молодых специалистов — жителей Находки — и тех, кто пожелает переехать на новое место жительства. Администрация Находки ставит задачу — удержать население и остановить его отток из портового города.

Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «Моя мечта, чтобы жители Находки имели рабочие места и высокооплачиваемые! Чтоб поднять уровень жизни людей. И тогда мы прекратим отток населения».

Возводить новый микрорайон планируют в несколько этапов. Предусмотрели скверы, многоуровневые парковки и возможность прокладки газопровода. Приступить к большой стройке рассчитывают через два года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]