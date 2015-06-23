Моряки судна "Палладий" оказали сопротивление при задержании в порту Пусан.Подробности

Члены экипажа российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее, останутся на его борту до тех пор, пока не прекратится разбирательство и не состоится суд, который должен определить меру ответственности за сопротивление при задержании береговой охраной. Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Во вторник судно "Палладий" было задержано береговой охраной Южной Кореи и отбуксировано патрульным кораблем в порт Пусан, откуда оно вышло без оформления отхода. При задержании береговой охране было оказано сопротивление. Ранее в августе пятеро моряков с "Палладия", которое находилось в Пусане, обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в Россию и получить полный расчет по зарплате, с этой же просьбой они обратились в генконсульство РФ в Республике Корея. Позже два из пяти обратившихся с просьбой о помощи моряков заявили, что готовы купить билеты домой за собственные средства.

"Сейчас судно с экипажем арестовано, находится в порту Пусан, членам экипажа запрещен сход на берег. Будут проводиться различные досудебные процедуры, допросы. После этого состоится суд, по итогам которого капитана и, возможно, кого-то из старших членов экипажа могут оштрафовать или назначить наказание в виде лишения свободы", - пояснил Суханов.

Он уточнил, что два моряка, которые были готовы улететь домой за собственные деньги, также не смогут покинуть судно. Всего по данным Морского спасательно- координационного центра Владивосток на судне 15 членов экипажа.

Как сообщил Суханов, профсоюзу удалось связаться с одним из членов экипажа судна, который рассказал о деталях задержания. "Капитан покинул порт без оформления отхода и уведомления портовых властей, береговые власти обнаружив побег российского судна устроили погоню. В преследовании участвовал и вертолет, который и высадил десант на бак судна, где произошла небольшая стычка с членами экипажа. Капитан не выполнял приказы остановиться и задействовал пожарные лафеты для отражения преследователей", - сообщил Суханов, сославшись на рассказ одного из членов экипажа "Палладия".

Береговые катера вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, так как на призывы остановиться капитан не реагировал; в результате высадившийся десант надел наручники на капитана и нескольких членов экипажа и сопроводил в полицию после того, как судно отбуксировали в порт.

История вопроса

Первая жалоба от восьми членов экипажа танкера "Палладий" поступила в Дальневосточную организацию Российского профсоюза моряков в конце июня. Моряки, находившегося тогда в Пусане, сообщали, что пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме. После обращения профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по зарплате, который на тот момент составлял около 250 тысяч рублей, морякам была выплачена.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]