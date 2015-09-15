Неопознанный самолет пересек воздушные трассы в районе Владивостока

Неопознанный иностранный самолет пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока, перехват не объявлялся. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Хабаровском зональном центре Единой системы организации воздушного движения.

"Это был неопознанный самолет, иностранный. В 01:05 по Гринвичу (11:05 по местному времени) он появился в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В этом месте проходят воздушные трассы для гражданских судов", - сказали в центре

По словам собеседника агентства, перехват не объявлялся, в результате самолет просто улетел.

В пресс-службе Восточного военного округа и в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю комментировать ситуацию отказались.







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]