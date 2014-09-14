Приближается единый день голосования. 9 сентября в Приморье состоится свыше 45 избирательных кампаний разного уровня. Главная из них — досрочные выборы губернатора Приморского края. В этом году свое участие в выборах каждый житель края может осуществить и через Единый портал госуслуг.

За три недели до выборов на портал госуслуг поступило уже свыше двух тысяч заявлений от жителей Приморского края, которые написали заявления на включение в списки избирателей по месту пребывания в день выборов. Они это делают и через обращения лично в участковые избирательные комиссии, и в многофункциональные центры «Мои документы». Но всё больше приморцев пользуются возможностями портала госуслуги.ру

Роман Охотников, зам. председателя избирательной комиссии Приморского края: «Подать заявление, выбрать себе тот избирательный участок, который ему наиболее удобен с точки зрения голосования на выборах. И лидер на данном этапе — это портал госуслуг, более 1,5 тысяч подано по состоянию на 15 августа. Я напомню, что это наиболее удобный способ подачи заявлений — не надо никуда идти».

Как говорят в краевой избирательной комиссии, такая возможность подать заявление на участие в выборах особенно актуальна для тех, кто прописан в одном муниципалитете края, а проживает, работает или учится в другом. После подачи такого заявления на портал Госуслуг, его нужно распечатать и прийти на выбранный избирательный участок и проголосовать. Подать заявление можно только один раз до 5 сентября 2018 года и воспользоваться услугой на Едином портале госуслуг смогут только зарегистрированные на нем граждане.

Так же надо знать, что в августе на Едином портале государственных услуг появилась и возможность получать информацию о неоплаченных счетах и начислениях. Теперь их можно оплачивать «в один клик» прямо из письма. Такая замена бумажных писем на электронные позволила сократить очереди в банках и на почте. Это очень удобно, особенно для пользователей мобильного приложения, которым потребуется всего несколько минут вне зависимости от их нахождения. Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

Также на портале Госуслуг можно оплачивать и счета, выставляемые органами исполнительной власти Приморского края. В первую очередь планируется внедрить механизм для самых популярных муниципальных платежей в Приморском крае – это оплата договоров социального найма, административные штрафы, начисляемые административными комиссиями муниципальных образований, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений, выдача разрешений на снос зеленых насаждений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]