Названа самая популярная марка мотоцикла во Владивостоке

Ко Дню изобретения мотоцикла сервис объявлений Юла Авто выяснил, какие байки больше всего пользуются популярностью во Владивостоке, сколько они в среднем стоят, а также в каких городах проживает больше всего мотоциклистов.

Самой популярной маркой в городе стала японская Honda. На нее пришлось 43% покупок мотоциклов во Владивостоке в 2018 году на Юла Авто. Она же стала самой популярной маркой в России.

На втором месте по популярности в городе оказалась также японская марка - Kawasaki. Она немного уступила лидеру - 39% приобретений. На третьем месте еще один японец - Yamaha с долей в 13%.

Средняя стоимость мотоцикла во Владивостоке, по данным Юла Авто, составила 111,6 тыс. рублей. При этом, самой дешевой маркой стала Irbis. Ее в городе приобретали в среднем за 41 тыс. рублей. А лидером рейтинга самых дорогих байков в городе стала Kawasaki. Мотоциклы этого производителя покупали в среднем за 147 тыс. рублей.

Самым дорогим байком, выставленным сейчас на продажу во Владивостоке стал Harley Davidson Sportster XL 1200 L. Его продают за 370 тысяч рублей.

Больше всего любителей мотоциклов в России живет в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. На эти города приходится наибольшее количество продаж байков в этом году.

Выгоднее всего покупать байк в России летом - в июле. Когда средняя цена на них снижается почти на 17%, а количество предложений увеличивается в 3 раза. Дороже всего мотоциклы стоят зимой. Так, в феврале их средняя стоимость на 19% выше, чем в среднем по году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]