Двое молодых людей погибли в ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Добровольского Laurel вылетел в кювет и врезался в гаражи. Два человека погибли.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Владивостоку, около 6.00 утра 29 августа водитель автомобиля "Ниссан Лаурель", двигаясь по улице Добровольского, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с опрокидыванием и последующим наездом на препятствие (бокс гаражного кооператива).

В результате автоаварии водитель и 23-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия. Установлено, что собственником транспортного средства являлся пассажир.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]