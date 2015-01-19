Во Владивостоке сгорела машина, припаркованная на автобусной остановке

Во Владивостоке по неизвестным причинам на оживленной дороге сгорел автомобиль. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, автомобиль «Тойота Аксио» внезапно загорелся на Партизанском проспекте. Припаркованный авто сгорел буквально в считанные минуты. Водитель успел покинуть салон машины.

Пожарные, по словам очевидцев, приехали на место пожара в течение пяти минут, за это время авто выгорело практически полностью.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]