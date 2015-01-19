Во Владивостоке сгорела машина, припаркованная на автобусной остановке
Во Владивостоке по неизвестным причинам на оживленной дороге сгорел автомобиль. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, автомобиль «Тойота Аксио» внезапно загорелся на Партизанском проспекте. Припаркованный авто сгорел буквально в считанные минуты. Водитель успел покинуть салон машины.
Пожарные, по словам очевидцев, приехали на место пожара в течение пяти минут, за это время авто выгорело практически полностью.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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