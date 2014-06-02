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Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края

Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края

Фото: Dailystorm.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, также освобождены от постов два прокурора. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 августа, подписал указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». В документе упомянуто снятие с должности прокурора Приморского края Сергея Бессчасного.

Напомним, Сергей Бессчасный занял должность прокурора Приморского края 17 мая 2013 года. Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», срок полномочий прокурора субъекта РФ – 5 лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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