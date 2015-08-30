Ситуация в Приморье стабилизируется: остаются подтопленными семь населённых пунктов

В настоящее время на территории Приморского края остаются подтопленными 7 населённых пунктов в 4-х муниципальных образованиях: в Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах. За сутки от воды освободился Черниговский муниципальный район. Вода ушла из 126 домов и 81 придомовой территории, подтоплены 145 жилых домов и 247 придомовых территории.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в пункте временного размещения остаётся 21 человек, в том числе 3 детей. Находящимся в ПВР людям оказывается вся необходимая помощь, и психологическая поддержка. Предоставлено трёхразовое горячее питание и питьё. Имеются средства гигиены, предметы первой необходимости и медикаменты. Круглосуточно дежурит врач. Кроме того, дополнительно подготовлено 5 пунктов временного размещения, вместимостью 435 человек.

В 2-х муниципальных образованиях подтоплено 6 участков автомобильных дорог.

Паводковая обстановка на реке Раздольная продолжает стабилизироваться. На приграничной территории в Октябрьском продолжается интенсивный спад воды, уровни категории неопасного гидрологического явления. Сегодня спад уровня воды продолжится, сохранится подтопление поймы. В Уссурийском, Надеждинском районах уровни воды категории опасного явления. 28 августа прошли максимальные уровни дождевого паводка на реке Раздольная у города Уссурийск, начался интенсивный спад, уровни ушли с опасных отметок. У села Тереховка ночью прошли максимальные уровни, начался спад, 29 августа уровни. На малых притоках реки Раздольная продолжается спад воды.

В нижнем течении реки Илистая в Черниговский районе уровни воды категории опасного гидрологического явления, с подтоплением пойменных территорий. На реках Чугуевского, Яковлевского, Кировского, Ханкайского продолжается подъем уровня воды на 0,2-0,6 м. На реках Михайловского района начался спад уровня воды. Подтоплены поймы рек, прилегающие территории.

В ближайшие сутки на большинстве рек ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка, сохранится подтопление пойм.

Силами аэромобильных группировок и местных пожарно-спасательных гарнизонов организовано дежурство две лодочных переправы. Организованно оказание адресной помощи населению. Особое внимание уделяется работе с маломобильными гражданами, пожилыми людьми и семьям с детьми. В Уссурийском городском округе продолжают работу по откачке воды 14 пожарных насосных станций.

Силами МЧС России была оказана адресная помощь в 397 случаях, откачано 419 тысяч кубических метров воды с переливов, организован подвоз 790 кг продуктов в подтопленные населённые пункты, произведена установка временных укрепительных сооружений, протяжённостью 45 метров. Силами РСЧС восстановлено 8,7 км повреждённого дорожного полотна, отсыпано грунтом 706 метров дорожного и мостового полотна, очищено 13 км автомобильных дорог, подвезено 304 тысячи литров питьевой воды, откачано 44818 кубических метров воды с подтопленных территорий, вывезено свыше 90 кубических метров мусора.

Проводятся санитарные и противоэпидемиологические мероприятия, усилен лабораторный контроль за источниками централизованного водоснабжения. Эпидемиологическая обстановка на территории края стабильная и находится под жёстким контролем.

В подтопленных районах Приморского края работают оценочные комиссии, которые проводят подсчёт нанесённого непогодой ущерба. Члены оценочных групп осуществляют подворовые обходы пострадавших объектов, осматривают дома и придомовые территории, в жизнедеятельность которых внесла коррективы стихия. Также, специалисты комиссии помогают пострадавшим оформить документы на получение соответствующих выплат.

В течение суток к ликвидации последствий паводка привлекалась группировка сил и средств РСЧС в составе 852 человек, 231 единицы техники, 22 плавсредства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]