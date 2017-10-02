Спасатели отыскали двоих подростков-грибников в приморском лесу

Сообщение о том, что в лесном массиве в районе Казачьего хребта при сборе грибов заблудились двое подростков 2002 и 2005 годов рождения, поступило спасателям в час ночи 28 августа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, вечером 27 августа дети ушли собирать грибы из села Анучино и не вернулись. Поиски, проводимые родственниками и сотрудниками полиции результатов не дали.

Для проведения поисков в Анучинский район незамедлительно была направлена из г. Спасска-Дальнего поисковая группа спасателей Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России. В состав поисковой группы также вошли полицейские и волонтеры.

Спасатели отмечают, что хребет Казачий – район, где сотовая связь неустойчива. Под утро подросткам удалось дозвониться, что очень помогло в поиске. Заблудившиеся пояснили, что находятся где-то возле ручья, но где именно, не знали. Спасатели по телефону дали подросткам необходимые рекомендации, успокоили их, объяснили, что им нужно оставаться на месте.

С помощью сотовой связи и карты спасатели вскоре поняли, что подростки находятся возле ключа Казачий. По телефону они вывели подростков на лесную тропу, навстречу к себе. В 15.30 поисковая группа нашла заблудившихся. В медицинской помощи подростки не нуждались. Поисковая группа вывела молодых грибников из леса к селу. Расстояние составило примерно 5 км.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]