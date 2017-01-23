140 млрд. рублей выделено на "стройку века" в Приморье (видео,фото)

В Приморском крае продолжается строительство высокоскоростной автомобильной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая соединит между собой важнейшие южные порты края и станет альтернативой одной из самых популярных действующих дорог в регионе. "Вести:Приморье" рассказывали об этом строительстве весной 2018 года в специальном репортаже Макисма Каленника "Крупнейшая со времен саммита АТЭС-2012 стройка разворачивается в Приморье"

На реализацию третьего, самого масштабного, этапа проекта строительства дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный край получит свыше 140 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящий момент предварительно согласовано направление региону из бюджета федерации более 140 миллиардов рублей на строительство участка от Царевки до порта Восточный. Протяженность дороги составит 103 километра. Однако, чтобы получить эти средства, краю необходимо предоставить обоснование суммы заявленных инвестиций и войти в федеральную целевую программу.

Отметим, общая сумма средств, запланированных на строительство третьего участка трассы, составляет 160 миллиардов рублей. Помимо федеральных средств в размере 140 миллиардов еще почти 20 предусмотрят в краевом бюджете.

Напомним, трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Первый этап проекта – участок в районе Артема протяженностью 18 километров – был сдан в 2016 году. Сейчас осуществляются работы по реализации второго этапа – от Артема до Царевки, длиной 25 километров. К концу 2020 года на новой трассе появятся три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

В целом, по окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток–Находка–порт Восточный составит 146 километров. На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, тоннелей.

Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки. Выполненная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки – 11,5 тонн на ось – немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Более того, срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет.

Еще один немаловажный фактор – новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов. Это снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации в муниципалитетах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]