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В течение двух дней в Приморье будут идти дожди

В течение двух дней в Приморье будут идти дожди

Сегодня, 29 августа, погоду в Приморье определяет циклонический вихрь, центр которого располагается над северо-восточными провинциями Китая и фронтальные разделы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, под их влиянием на большей части края пройдет небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+24°C.

В четверг, 30 августа, со смещением циклона к западу Приморья интенсивность дождей увеличится. Ожидаются умеренные, в западной половине края местами сильные дожди. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня.

В пятницу дожди пойдут на убыль, а к выходным погода улучшится.  

Во Владивостоке сегодня облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +18...+20°C.

Завтра в краевом центре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, утром умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +15…+17°C, днем +18…+20°C.

В пятницу, 31 августа, во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +19…+21°C.

Специализированный прогноз погоды по районам чрезвычайной ситуации Приморского края на 29–30 августа

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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