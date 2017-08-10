К четырем приморским селам после паводка восстановлен проезд

За прошедшие сутки сотрудники «Примавтодора» наладили транспортное сообщение с селами Тигровый и Фридман Партизанского района, Троицкое Ханкайского района и Загорное Яковлевского района Приморского края. На этих участках произведена подсыпка земляного полотна.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, специалисты и техника продолжают работать на тех участках дорог, где спала вода.

Так, ремонтные бригады восстанавливают проезд на дорогах Уссурийского городского округа – это подъезды к селам Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка, Утесное. По-прежнему нет сообщения с селом Кроуновка, здесь работы начнутся сразу после спада воды.

В Октябрьском районе техника вышла на подъездную дорогу к Покровке со стороны дороги Уссурийск–Пограничный. Также ремонтные бригады ведут восстановительные работы на участке Покровка–Новогеоргиевка, где из-за разрушения обочин проезд транспорта затруднен. Пока нет проезда по дороге Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, объезд осуществляется со стороны села Полтавка. Закрыто движение на участке Гранатовка–Синельниково.

В Пограничном районе спад воды позволил приступить к восстановлению дороги Уссурийск–Пограничный–Богуславка, здесь ведется отсыпка земполотна и восстановление асфальта. По-прежнему затоплена дорога к селу Духовское, объезд возможен через село Новоалексеевка. Нарушено движение по дороге Рубиновка–Госграница. Сохраняются переливы на участке Сибирцево–Жариково–Комиссарово, в ближайшее время возможно ухудшение ситуации.

В Кавалеровском районе ведутся восстановительные работы по дороге Устиновка–Зеркальное, пока проезд транспорта затруднен.

В Яковлевском районе специалисты восстанавливают объезд на дороге к селу Краснояровка. Пока движение прекращено. Также прервано транспортное сообщение с селом Орлиное. Закрыто движение по дороге Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка.

В Арсеньевском городском округе переливы затрудняют проезд по дорогам Анучино–Еловка–Муравейка, Корниловка–Шекляево, Чернышевка–Новопокровка. На подъезде к Еловке и Муравейке ведутся восстановительные работы.

Остается сложной дорожная обстановка в Ольгинском районе. Здесь вода все еще не дает дорожникам приступить к ремонту временного моста на дороге в село Фурманово. Вместе с тем, как сообщают в «Примавтодоре», вода в районе водопропускной трубы начала спадать, работы начнутся в ближайшее время.

В Михайловском районе нет проезда по дороге Хабаровск–Владивосток–Васильевка.

В Хорольском районе затруднено движение по дороге Хороль–Реттиховка–Арсеньев, а также подъезд к селу Приозерное.

В Шкотовском районе размыло опоры моста на подъезде к селам Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.

В Ханкайском районе нарушен проезд по дороге Михайловка–Турий Рог–Мельгуновка. Нет подъезда к селу Комиссарово.

Восстановительные работы в муниципалитетах, где в настоящий момент проезда нет, могут быть начаты сразу после того, как сойдет вода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]