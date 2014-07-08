Прокуратура требует восстановить памятник архитектуры во Владивостоке, поврежденный арендатором

Прокуратура оштрафовала арендатора памятника архитектуры "Доходный дом Унжакова" во Владивостоке за повреждение дома и требует восстановить фасад, об этом накануне сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Доходный дом Унжакова" по адресу Светланская, 59 построен в 1910-м году по проекту архитектора Георга Юнгхенделя. В нем располагались в разное время: "Торговый Дом Братьев Петерец", французское посольство, редакция газеты "Владивосток". Объектом культурного наследия регионального значения дом признан в 1996 году.

Установлено, что при использовании помещений дома арендатор объекта культурного наследия повредил его. Так, без согласования с уполномоченным органом в кирпичной стене этого здания со стороны двора был сделан проем для двери. При этом мер, направленных на согласование данных работ с Инспекцией по охране памятников культурного наследия Приморского края, не принималось.

По постановлениям прокурора виновные лица подвергнуты административному штрафу на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Учитывая, что нарушения закона фактически так и не были устранены, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ответчика обязанности восстановить объект культурного наследия.

Ранее, по информации местных СМИ, жильцы дома неоднократно жаловались в прокуратуру на бездействие управляющей компании по ремонту дома.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]