Анонс на 30 августа

30 августа с 8.30 до 19.00 будет закрыт железнодорожный переезд на станции «Моргородок».

30 августа в 15.30 на первом пути низкой платформы железнодорожного вокзала Владивосток состоится торжественная церемония, посвященная первому выходу электропоезда ЭП3Д на маршрут Владивосток – Кипарисово.

30 августа в 15.00 в Генконсульстве США во Владивостоке - бесплатный просмотр фильма «Шоу Трумана» ("Truman Show", язык оригинала, субтитры на англ. языке).

30 августа в 19.00 в мастерской арт-резиденции центра современного искусства «Заря» во Владивостоке (ЦРМ, 5 вход) состоится открытие выставки художника из Сеула Хона Джинхвона под названием «✈☆☂☞☭☺♕⚒♖♘☃♡♬✞⚔», которая станет итогом его пребывания во Владивостоке. Вход бесплатный.

30 августа во Владивостоке на базе детского игрового центра «Вилла Курица» (ул. Нейбута, 87а) - мастер-класс по валянию из шерсти для детей с ограниченными возможностями.

30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]