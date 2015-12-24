Незадекларированные велосипеды и бытовую технику пытался провезти моряк в Находку

30 велосипедов, 7 холодильников и 2 стиральные машинки незаконно ввез моряк на судне, прибывшем в Находку из японского порта Отару. Товар не был задекларирован по установленной форме.

Велосипеды и бытовую технику обнаружили находкинские таможенники при проведении таможенного контроля морского судна. Весь товар, общим весом около 300 кг, - бывший в употреблении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Физические лица через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без подачи декларации могут ввезти для личного пользования до 50 кг товаров, при этом стоимость не должна превышать 1500 евро. Если нормы по весу и стоимости превышены, товары необходимо декларировать и уплачивать таможенные платежи. Владелец обнаруженных товаров этого не сделал.

В отношении правонарушителя Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Незадекларированный товар изъят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]