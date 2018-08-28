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Cпасатели сняли с дерева чудом спасшуюся из водного плена собаку (видео)

Cпасатели сняли с дерева чудом спасшуюся из водного плена собаку (видео)

Фото: daryatishkina

В Приморье спасатели вызволили из водного плена собаку. Животное просидело два дня на дереве в районе полей в Октябрьском районе.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che, в воскресенье при эвакуации китайцев с полей в Синельниково их собаку унесло течением. Животное чудом зацепилось за дерево и двое суток провело там. Женщина, которая стала очевидцем этих драматических событий, два дня ездила на место чудесного спасения и проверяла, жива ли собака.

Как только спала вода, бригада спасателей помогла неравнодушным жителям Октябрьского района снять собаку с дерева.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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