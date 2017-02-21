Во Владивостоке на Корабельной Набережной введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
По улице Корабельной Набережной во Владивостоке изменится организация движения. В районе дома №21 здесь будут установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной информационной табличкой 8.24 «Работает Эвакуатор». Запрет остановки и стоянки будет действовать от Корабельной Набережной, 21 до пересечения со Светланским переулком. В дополнение к знакам на участке будет нанесена разметка 1.4 «жёлтая сплошная». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Установка технических средств организации дорожного движения необходима для обеспечения безопасности граждан, пребывающих на данной территории. Кроме того, эта мера позволит исключить на Корабельной Набережной транспортные заторы», - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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