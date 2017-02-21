Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:56
  1

Во Владивостоке на Корабельной Набережной введут запрет на остановку и стоянку автомобилей

Во Владивостоке на Корабельной Набережной введут запрет на остановку и стоянку автомобилей

Фото: Vl.papaguide.ru

По улице Корабельной Набережной во Владивостоке изменится организация движения. В районе дома №21 здесь будут установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной информационной табличкой 8.24 «Работает Эвакуатор». Запрет остановки и стоянки будет действовать от Корабельной Набережной, 21 до пересечения со Светланским переулком. В дополнение к знакам на участке будет нанесена разметка 1.4 «жёлтая сплошная». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Установка технических средств организации дорожного движения необходима для обеспечения безопасности граждан, пребывающих на данной территории. Кроме того, эта мера позволит исключить на Корабельной Набережной транспортные заторы», - отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Денис Новиков.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря