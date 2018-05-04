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С начала года сотрудники ГАИ выявили в Приморье свыше 6,5 тысяч нетрезвых водителей

С начала года сотрудники ГАИ выявили в Приморье свыше 6,5 тысяч нетрезвых водителей

Фото: Penza-post.ru

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 3614 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2986 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 681 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю в регионе выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 224 нетрезвых водителя.

В четырех случаях пьяная бравада спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали 6 человека.

Так, 22 августа в Уссурийске на улице Тургенева женщина-водитель автомашины Nissan Wingroad, находясь в состоянии опьянения, не справилась с управлением,  совершила наезд на бетонное ограждение, в результате чего получила травмы.

23 августа на автодороге Дальнегорск – Краснореченск водитель автомашины Honda Integra, совершая маневр обгона, сбил пешехода, находившегося на «зебре». Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован.

26 августа  в селе  Вольно-Надеждинское водитель  Toyota Mark 2 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомашины.

26 августа в  Уссурийске  водитель автомашины Nissan Tiida  при  повороте не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по линии тротуара, на которую он поворачивал. В результате ДТП пешеход с сотрясением головного мозга доставлен в стационар.

Во всех случаях пьяные водители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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