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Экс- замглавы УМВД обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве

Экс- замглавы УМВД обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.286, ч.3 ст.159.2 УК РФ (превышение должностных полномочий, мошенничество).

По данным СКР, Шамратов в период с 2013 по 2017 годы, превышая свои должностные полномочия, осуществлял незаконный сбор денежных средств, выплаченных в качестве разовой премии и дополнительной материальной помощи подчиненным ему сотрудникам следственного управления и использовал их по своему усмотрению. В результате противоправных действий Шамратова 27 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 12 млн руб.

Кроме того, Шамратов незаконно получил в 2014 году удостоверение ветерана боевых действий, которое использовал для получения в течение последующих трех лет установленных в отношении данной категории граждан выплат, похитив более 80 тыс. руб.

Несмотря на активные попытки Шамратова в период расследования переложить ответственность за содеянное на подчиненных ему руководителей, обосновать организованную незаконную деятельность благими намерениями, следствием в ходе проведенной работы установлены все звенья организованной обвиняемым коррупционной схемы и собраны достаточные доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 16:51
    № 1  
     

    Лучших из худших полицаев выгонят из рядов народных защитников, а кто же останется?

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