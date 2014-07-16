В Приморье суд рассмотрит дело о махинациях с жильем

По версии следствия, преступления совершены в составе организованной группы, состоявшей из трех местных жителей, занимавшихся риэлтерской деятельностью, и муниципального служащего администрации Артемовского городского округа, чья служебная деятельность была связана с учетом и распределением жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Согласно распределенным ролям, чиновник отвечал за подготовку и подписание необходимых документов со стороны администрации Артемовского городского округа, его соучастники занимались поиском социально неблагополучных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так, в течение 2015–2016 годов фигуранты, действуя совместно и согласованно, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, приобрели право собственности на 3 квартиры, которые подлежали выдаче нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа».

В одном случае они сфальсифицировали доказательства для признания в судебном порядке подконтрольное им лицо якобы членом семьи умершей жительницы города Артема, которая проживала на момент смерти в аварийном доме и имела право на предоставление ей муниципального жилого помещения.

Преступными действиями участников группы бюджету Артемовского городского округа и потерпевшим причинен ущерб общую на сумму свыше 10 млн рублей. В ходе следствия в обеспечительных целях на все три квартиры наложен арест.

В настоящее время материалы дела направлены прокурором в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]