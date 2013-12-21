Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:36
  0

Спасатели и полицейские обследовали шхуну, выброшенную штормом на берег Русского острова

Спасатели и полицейские обследовали шхуну, выброшенную штормом на берег Русского острова

Фото: ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»

28 августа во Владивостокский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России поступило обращение от полиции оказать помощь в разборе завалов на шхуне, выброшенной во время шторма на побережье. Судно, предположительно рыболовное северокорейское, было обнаружено в одной из бухт острова Русский в районе приморского океанариума.

Группа Владивостокского ПСО в составе 4 спасателей с необходимым оборудованием и снаряжением прибыла на место. При обследовании и разборе завалов в одном из трюмов был обнаружен погибший мужчина. Спасателям пришлось использовать моторизированную пилу, чтобы разрезать деформированные конструкции и из-под обломков извлечь тело, которое было поднято наверх, транспортировано на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

От шторма в бухтах Приморья укрылись около 240 иностранных судов. Преимущественно это рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая. О их пребывании известно пограничникам, сотрудникам МЧС, главам муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что во время шторма несколько рыболовных шхун вынесло из моря в бухты.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря