Спасатели и полицейские обследовали шхуну, выброшенную штормом на берег Русского острова

28 августа во Владивостокский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России поступило обращение от полиции оказать помощь в разборе завалов на шхуне, выброшенной во время шторма на побережье. Судно, предположительно рыболовное северокорейское, было обнаружено в одной из бухт острова Русский в районе приморского океанариума.

Группа Владивостокского ПСО в составе 4 спасателей с необходимым оборудованием и снаряжением прибыла на место. При обследовании и разборе завалов в одном из трюмов был обнаружен погибший мужчина. Спасателям пришлось использовать моторизированную пилу, чтобы разрезать деформированные конструкции и из-под обломков извлечь тело, которое было поднято наверх, транспортировано на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

От шторма в бухтах Приморья укрылись около 240 иностранных судов. Преимущественно это рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая. О их пребывании известно пограничникам, сотрудникам МЧС, главам муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что во время шторма несколько рыболовных шхун вынесло из моря в бухты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]