Более 8 тысяч подростков Приморья вышли на работу летом
С начала года специалисты центров занятости Приморья трудоустроили почти 9,5 тысяч старшеклассников. Из них во время летних каникул официально работали более 8,2 тысячи школьников.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, накануне школьного лета более 530 предприятий и организаций заключили договоры на временное трудоустройство несовершеннолетних.
Традиционно больше всего ребята работали в своих образовательных учреждениях. Дети ремонтировали классы и холлы, благоустраивали территории, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях.
В вопросах занятости детей в числе постоянных партнеров центра занятости – филиалы ФГУП «Почта России», арсеньевские «Прогресс» и «Аскольд», «Звезда» в Большом Камне, «Дальполиметалл» в Дальнегорске.
Второй год во Владивостоке дети работают на территории Всероссийского детского центра «Океан». В Дальневосточном федеральном университете несовершеннолетним доверяют обрабатывать документы.
В поликлинике N3 Владивостока трудились восемь старшеклассников. Молодые люди работали в регистратуре и в архиве. Сотрудники медицинского учреждения с благодарностью вспоминают своих подопечных.
«Возможно, для некоторых ребят такая практика станет первым шагом на пути к профессии, связанной со здравоохранением», – считают взрослые.
Впервые вакансии для школьников из краевого центра предоставили «Далькомхолод», Центр судоремонта «Дальзавод» и Владивостокский морской рыбный порт.
«Кроме того, у нас появился интересный проект с музеем имени Арсеньева. Старшеклассники работали здесь в качестве экскурсоводов, разбирали архивы», – информируют специалисты.
Отметим, что центры занятости заключают с детьми договоры о временном трудоустройстве. Появляется первая запись в трудовой книжке. При сокращенном рабочем дне у школьников есть возможность заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям, заявленным работодателями.
«Кроме зарплаты, юные работники получают надбавку за счет средств бюджета края. На поддержку работающих школьников в региональном бюджете предусмотрели 10,5 миллионов рублей», – напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.05.2018 Почти 400 приморских предприятий возьмут школьников на летнюю работу
-
29.06.2017 В июне 3,5 тысячи школьников вышли на работу на предприятия Приморья
-
23.05.2017 Более 100 предприятий и организаций Приморья готовы взять на работу школьников
-
31.08.2016 Финансирование на трудоустройство подростков в Приморье увеличили
-
11.02.2016 В Приморье планируют трудоустроить 11 тысяч подростков
-
14.09.2015 Почти 9 тысяч приморских школьников летом вышли на работу
Добавить комментарий