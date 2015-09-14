Более 8 тысяч подростков Приморья вышли на работу летом

С начала года специалисты центров занятости Приморья трудоустроили почти 9,5 тысяч старшеклассников. Из них во время летних каникул официально работали более 8,2 тысячи школьников.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, накануне школьного лета более 530 предприятий и организаций заключили договоры на временное трудоустройство несовершеннолетних.

Традиционно больше всего ребята работали в своих образовательных учреждениях. Дети ремонтировали классы и холлы, благоустраивали территории, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях.

В вопросах занятости детей в числе постоянных партнеров центра занятости – филиалы ФГУП «Почта России», арсеньевские «Прогресс» и «Аскольд», «Звезда» в Большом Камне, «Дальполиметалл» в Дальнегорске.

Второй год во Владивостоке дети работают на территории Всероссийского детского центра «Океан». В Дальневосточном федеральном университете несовершеннолетним доверяют обрабатывать документы.

В поликлинике N3 Владивостока трудились восемь старшеклассников. Молодые люди работали в регистратуре и в архиве. Сотрудники медицинского учреждения с благодарностью вспоминают своих подопечных.

«Возможно, для некоторых ребят такая практика станет первым шагом на пути к профессии, связанной со здравоохранением», – считают взрослые.

Впервые вакансии для школьников из краевого центра предоставили «Далькомхолод», Центр судоремонта «Дальзавод» и Владивостокский морской рыбный порт.

«Кроме того, у нас появился интересный проект с музеем имени Арсеньева. Старшеклассники работали здесь в качестве экскурсоводов, разбирали архивы», – информируют специалисты.

Отметим, что центры занятости заключают с детьми договоры о временном трудоустройстве. Появляется первая запись в трудовой книжке. При сокращенном рабочем дне у школьников есть возможность заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям, заявленным работодателями.

«Кроме зарплаты, юные работники получают надбавку за счет средств бюджета края. На поддержку работающих школьников в региональном бюджете предусмотрели 10,5 миллионов рублей», – напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]