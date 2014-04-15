30 августа - заслуженный художник России Сергей Черкасов откроет во Владивостоке свою новую выставку. На холстах - свежие впечатления о весне и лете. Одними из первых будущую экспозицию увидели наши корреспонденты. Где побывал и какие находки сделал мастер?

Вот уже пять лет в самом центре Владивостока, на улице Семеновской существует «Новая галерея» Сергея Черкасова. По пути на Набережную сворачиваем в арку и попадаем во двор. В старинном особняке - современный и очень уютный выставочный зал. Каждые полгода здесь сменяется выставка. И каждый раз поклонники – в предвкушении.

Андрей Островский, журналист: «Он мне показывал эту работу в мастерской у себя, я ему сказал — Сереж, вот здесь я слышу пчелу! Вот я ее слышу — ж-ж-ж. Ее здесь нет, но ее здесь слышно. Вот это — самое главное, ощущение, что я люблю у Черкасова! Это самое дорогое. В некоторых картинах чувствуется ветер. На некоторых картинах солнце восходит, роса еще вот только... Я не могу сказать, что Сергей Михайлович - импрессионист, у него свой стиль, уникальный и удивительный, но передает ощущение он совершенно мастерски!»

Черкасов немало путешествовал – был в Италии, писал Петербург, Соловки, ездил по приморским маякам. В этом году сосредоточился на окрестностях Владивостока: Сад-город, Русский остров, бухта Стеклянная.

Сергей Черкасов, заслуженный художник РФ: «Ну это было весной, тут еще публики мало было, никого нет, поэтому очень приятно было, можно было писать».

Художник пишет много, порой буквально до упаду, пытаясь найти новый образ, нужный цвет. И редко бывает доволен результатом. Удачей считает новые картины на фанере. Естественный рисунок дерева - словно птица летит в золотом небе, над вечными русскими избами. Настоящая береста правдивей всяких красок говорит о земле.

Сергей Черкасов, заслуженный художник РФ: «Если взять иконопись, то она вообще на дереве. И вообще древнее искусство все-таки на дереве начиналось. Не в восторге, но доволен. Мне показалось, что я нашел какие-то новые решения. А новые решения всегда радуют. Очень тяжело. Матис же замечательно сказал: «За новой композицией я поползу на Крайний Север!»

Не на Север, но на старую водонапорную башню решил подняться художник в поисках нового ракурса. Какое горячее солнце на ставнях старого окна! А вдали Владивосток – бухта и кружево корабельных мачт.

Ирина Лазарева, зритель: «Это такое счастье - смотреть на этот город! И мы его упускаем. Он бывает таким, но мы в суете его не видим. Это счастье, что есть такой человек, который доставляет нам такие минуты единения с нашим любимым городом и с природой... Я знаю, что он где только не был по краю! И в заповедниках, и на всех островах, где только с большого разрешения можно попасть - и Кроличий остров, и остров Скрыплева. Он там бывает за нас за всех в этой тишине, в этой красоте. И то, что он получает в эти минуты единения с мирозданием, он отображает в своих полотнах. А потом мы наедине с этими полотнами получаем эту энергию. В эти минуты мы становимся лучше!»

30 августа Сергей Черкасов открывает свою персональную выставку в галерее на Семеновской. И как всегда, презентует новый календарь, в котором – только свежие картины этого года. А в сентябре в компании двух коллег из Сибири он выставляется в Союзе художников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]