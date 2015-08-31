В Уссурийском ГО без транспортного сообщения остаются села Кондратеновка и Утесное, в Кроуновку движение ограничено

Практически во всех реках округа уровень воды на протяжении нескольких дней снижается. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийского городского округа, критической ситуация остается в месте слияния рек Комаровка и Раковка (район «Семь ветров» и «Южный»), там вода находится выше уровня берегов более чем на три метра. К тому же на «Семи ветрах» был зафиксирован подъем воды – за ночь на 2 см. В районе Междуречья за сутки уровень воды вырос на восемь сантиметров.

По оперативной информации в округе подтоплено 265 домов. Комиссия по оценке ущерба продолжает работать. Специалисты по заявлениям граждан обходят дома и приусадебные участки. Только за 28 августа комиссия посетила 59 адресов. На сегодня в работу включены дома и на сельских территориях, – поселок Партизан и село Новоникольск.

По информации МУП «Уссурийск-Электросеть» специалисты подключили к электроэнергии еще две трансформаторные подстанции промышленного назначения. Сегодня запланированы работы в районе Мелькомбината. Если будет возможно, то электричество восстановят на улицах Виноградная (14 жилых домов), Васильковая (пять) и переулок Степной (два дома).

Специалисты МУП «Уссурийск-Водоканал» продолжают откачивать воду по заявкам, которые поступили от уссурийцев на телефон оперативного штаба. Уже откачали воду из подвалов инфекционной больницы и поликлиники №1. Сегодня служба будет задействована в коррекционном интернате на улице Кузнечной.

Без транспортного сообщения до сих пор остаются села Кондратеновка и Утесное. В Кроуновку движение ограничено, туда имеют возможность проезда только автомобили повышенной проходимости. Село Красный Яр открыто для движения всех видов транспорта со стороны с. Тереховка. На станцию Лимичевка возможен проезд со стороны улицы Общественной. Также вода сошла и в селе Загородном, проезд для автомобилей открыт.

По информации Управления по работе с сельскими территориями, в селах пострадало около 40 крестьянско-фермерских хозяйств. В результате паводка было подтоплено 5359,8 га сельхозугодий.

По мере того как вода сходит, на территориях начинаются аварийно- восстановительные работы. К ремонту дороги приступили в селе Монакино. Кроме того, грейдер работает на дорогах Алексей-Никольского и Яконовки.

Глава администрации УГО Евгений Корж на совещании штаба дал поручение срочно приступить к расчистке Уссурийского городского округа от нанесенного водой мусора. К этим работам должны подключиться все муниципальные и дорожные предприятия, а также управляющие компании.

В ПВР проживает 20 человек, в том числе трое детей. Люди обеспечены всем необходимым: постельными принадлежностями, предметами первой необходимости, и если есть потребность – одеждой. Питание для взрослых трехразовое, для детей четырехразовое. Работает медпункт. Для детей организованы досуговые мероприятия.

Группировка сил и средств в составе РСЧС составляет 280 человек, 65 ед. техники, в том числе от МЧС России в количестве 154 человек.

Напомним, 25 августа, в связи с выпадением месячной нормы осадков за сутки и с подтоплением некоторых сельских населенных пунктов в Уссурийском городском округе был введен режим ЧС. С 27 августа, для четырех районов Приморского края, в том числе и для Уссурийского городского округа введен режим ЧС уже регионального масштаба.

В администрации УГО работает оперативный штаб. Многоканальный круглосуточный телефон штаба 38-45-46, телефон Единой дежурной диспетчерской службы 112. В случае необходимости жители округа могут обратиться в пункт временного размещения по адресу: проспект Блюхера, 36.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]