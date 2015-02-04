Во Владивостоке задержан «форточник»

В полицию Владивостока поступило сообщение 35-летнего жителя краевого центра. Заявитель рассказал, что из его квартиры, расположенной на улице Лермонтова, похищены мобильный телефон, техника и личные вещи.

Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что пока потерпевший спал, злоумышленник проник в квартиру, расположенную на 1 этаже, через открытое окно и, похитив имущество заявителя, скрылся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]