Жители острова Рейнеке спасли четырех рыбаков с северокорейского судна
Возле острова Рейнеке сегодня, 29 августа, местные жители заметили перевернутое рыболовное судно. Островитянам удалось спасти четырех рыбаков, предположительно граждан КНДР, которые находились в море четверо суток. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на Vl.ru.
«Сейчас близ острова Рейнеке штормовая погода. Местные жители увидели перевернутое вверх дном плавсредство, на нем заметили двух людей. Островитяне спустили на воду лодку и привезли на берег четырех корейцев, все они были замерзшие, фиолетового цвета... Попытались с ними пообщаться, но они говорят только по-корейски. Языком жестов узнали, что они находились уже четверо суток в море», – сообщил житель Рейнеке Александр Юрьевич.
По словам местных жителей, троих корейцев сняли с днища судна, а одного вытащили из трюма. Всех обогрели, накормили и напоили горячим чаем. Как удалось выяснить островитянам, спасенные – рыбаки, в центральных трюмах судна находился кальмар, а всего на борту было 15 человек.
«Мы созвонились с центром чрезвычайных ситуаций, катер от них вышел к Рейнеке из Владивостока», – отметил житель острова.
Длина киля судна составляет порядка 10 метров, само оно до сих пор находится в море, и, по словам очевидцев, течение уносит его в сторону бухты Перевозной.
Напомним, из-за тайфуна «Сулик» маломерные северокорейские суда подходили к побережью Приморского края, чтобы переждать шторм. Одну из шхун прибило к побережью Русского острова, недалеко от поселка Канал. Обломки еще одного северокорейского судна спасатели нашли в 100 км от Владивостока. 27 августа в заливе Петра Великого в районе острова Стенина была обнаружена еще одна дрейфующая северокорейская шхуна без экипажа. 28 августа возле океанариума на Русском острове была найдена лодка с трупом мужчины, в тот же день погрануправление сообщило, что большинство северокорейских судов покинули российские воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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