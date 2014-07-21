Житель Уссурийска написал песню про потоп в городе

Житель Уссурийска написал песню про то, как город уходит под воду, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на популярного блоггера @mark2_che.

Чтобы привлечь внимание к словам своих незамысловатых стихов, неизвестный автор наложил их на мега-хит Despacito, которую исполняет пуэрториканский певец Луис Фонси.

Композиция строится по принципу "наша песня хороша, начинай сначала". В ней автор пропевает следующие четверостишье:

- "Затопило, Уссурийск опять затопило.

- Он ушел под воду как Антлантида".

Пользователи соцсети неоднозначно оценили творчество земляка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]