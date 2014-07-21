Житель Уссурийска написал песню про потоп в городе
Житель Уссурийска написал песню про то, как город уходит под воду, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на популярного блоггера @mark2_che.
Чтобы привлечь внимание к словам своих незамысловатых стихов, неизвестный автор наложил их на мега-хит Despacito, которую исполняет пуэрториканский певец Луис Фонси.
Композиция строится по принципу "наша песня хороша, начинай сначала". В ней автор пропевает следующие четверостишье:
- "Затопило, Уссурийск опять затопило.
- Он ушел под воду как Антлантида".
Пользователи соцсети неоднозначно оценили творчество земляка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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