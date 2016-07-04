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Удивительную находку совершили отдыхающие на пляже Ливадии

На первом пляже в Ливадии к берегу прибило лодку − на борту был человек, предположительно гражданин КНДР. В среду, 29 августа, его вытащили из баркаса, разбив борта ковшом экскаватора. Около 15.30 на место прибыли медики. Отдыхающие, которые стали очевидцами ЧП, вызвали МЧС, полицию и скорую. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Когда отдыхающие на первом пляже в Ливадии туристы увидели перевернутый деревянный баркас, который заносит песком, они и подумать не могли, что внутри есть кто-то живой.

«Перевернуть лодку не удалось, и спасатели ковшом экскаватора проделали дыру в борту. Видимо, они его слышали. Одна девочка с человеком по-корейски поговорила. Он сказал, что четыре дня тут болтается уже. Весь худой, глаза красные», − рассказала местная жительница Татьяна.

Сейчас на месте работают медики и оказывают корейскому рыбаку первую помощь.

Удивительную находку совершили отдыхающие на пляже Ливадии
Удивительную находку совершили отдыхающие на пляже Ливадии

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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