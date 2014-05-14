Огромное дерево упало на движущийся автомобиль во Владивостоке (фото)

29 августа в 17-15 во Владивостоке на улице Пушкинской прямо на проезжую часть упало огромное дерево. Оно буквально раздавило капот Toyota Rush и перекрыло движение от остановки «ДВГТУ» в сторону Пушкинской, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Дерево вырвало с корнем, оно упало на капот мини-джипа, ветками накрыло крышу автомобиля. Ствол также задел и погнул уличный фонарь. Водитель не пострадала и вместе с инспекторами принялась оформлять необходимые для возмещения ущерба документы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]