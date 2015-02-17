В Приморье полиция спасла футбольного судью от расправы болельщиков

Громким скандалом закончился матч чемпионата Приморского края по футболу между командами «Авангард» (Арсеньев) и «Шахтер-СУЭК» (Новошахтинск). Он прошел 25 августа в Арсеньеве и завершился со счетом 2:2, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт prim.news.

«Закончился уникальный матч. «Авангард» вёл 2:0 после первого тайма. Гости отыграли один мяч. Затем судья поставил довольно сомнительный пенальти и счёт стал 2:2. Также был удалён наш игрок за споры с судьёй. Чуть позже получили красные карточки два наших игрока со скамейки запасных (за оскорбления). После окончания матча ещё один наш игрок получил красную карту. Окончательный счёт — 2:2″, — prim.news цитирует сообщение инстаграм-паблика ФК «Авангард».

Уже после игры некоторые футболисты и болельщики «Авангарда» окружили главного судью матча. Часть из них выкрикивали оскорбления в адрес мужчины и даже грозили ему физической расправой. При этом одному из зрителей все-таки удалось ударить арбитра, но удар получился несильным. Рядом оказались полицейские, которые закрыли судью собой и увели в помещение стадиона.

После девяти проведенных матчей «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице зоны «Север» чемпионата Приморья, набрав 21 очков. «Шахтер-СУЭК» идет на третьем месте (17 очков после восьми матчей). Лидирует чугуевский «Уссури» (24 очка после девяти матчей).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]