Новый сезон в краевом театре молодежи начинается с приятного. За многолетние заслуги перед Приморьем актеров наградили юбилейными медалями. О планах творческого коллектива и будущих премьерах — далее.

Без малого полвека Галина Копылова вместе с супругом Александром Волосянко проработали в театре молодежи. И теперь они получают свои заслуженные награды.

Галина Копылова, заслуженная артистка России, актриса Приморского краевого драматического театра молодежи: «Несмотря на то, что театру уже много десятилетий, а был он открыт сразу после войны, в '47 году, несмотря на это, театр сейчас молод как никогда, он находится в творческом подъеме, в творческом поиске».

За лето в театре немало изменений. В молодежку пригласили новых режиссеров из Москвы, Новосибирска и Иркутска. Смогли обновить и само здание.

Игорь Селезнев, директор Приморского краевого драматического театра молодежи: «Наверняка вы обратили внимание уже на фойе 1 этажа, где произведен ремонт. Сейчас мы находимся уже в измененном фойе, которое называется у нас детское фойе «Сказка».

И это только начало. Помочь с дальнейшим ремонтом исторического здания театра молодежи вызвались краевые власти. Внушительные суммы уже выделены на проектно-сметную документацию. Администрация края сейчас особое внимание уделяет сфере культуры. На ремонт краевых театров в этом году направлено больше 80 миллионов рублей. А на следующий предусмотрели около 100. Также в планах найти средства на проведение гастролей. Ну а чтобы артистам было, где выступать в крае, рассчитывают построить 80 новых сельских клубов. Кроме того, в ближайшее время театралы смогут брать ипотеку по сниженным ставкам.

Константин Межонов, вице-губернатор Приморского края: «Губернатором идет соответствующая проработка — это вопросы, связанные с льготным ипотечным кредитованием под 5,5 процентов годовых и возможность работникам бюджетной сферы — это культура, образование, здравоохранение — вступить в ипотеку, мы надеемся, что в ближайшее время программа начнет работать, сейчас проводятся соответствующие подготовительные мероприятия».

Осенью труппу молодежного ждут большие гастроли в Иркутске. А сразу после актеры встретятся с приморскими зрителями. Сыграют постановку «Молодой гвардии» Сергея Руденка, а также «Алые Паруса» и спектакль под названием «Не опера нищих» — словом, всё, что поклонники театра приняли на ура под занавес сезона минувшего. Новый в молодежном начнется 19 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]