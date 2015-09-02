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В Приморье готовится новый краевой закон по компенсациям пострадавшим от ЧС

В Приморье готовится новый краевой закон по компенсациям пострадавшим от ЧС

Глава Приморья распорядился внести поправки в краевой закон, чтобы выплаты за частично или полностью утраченное имущество смогли получить все пострадавшие вне зависимости, застраховано их имущество или нет.

Накануне, 29 августа, врио губернатора посетил районы Приморья, пострадавшие от паводка. Как сообщили в администрации края, глава региона считает, что «тех средств, которые люди могут получить, недостаточно для восстановления хозяйства».

Напомним, решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморье введена ЧС регионального уровня на территории пяти муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Надеждинского и Черниговского районов.

Комиссии по оценке ущерба, по поручению Андрея Тарасенко, должны предоставить данные по требуемым компенсациям максимально оперативно – до 3 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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