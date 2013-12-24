Квартиры молодым учителям — новая школа городу. В Артеме прошел большой педсовет, который посетили представители местной и краевой власти. Участники говорили о перспективах развития, наградили работников образования по итогам года, а также тепло приветствовали молодых специалистов.

В рядах артемовских педагогов — молодое пополнение. 14 девушек — сами недавние выпускницы — скоро вступят в неравный бой за умы своих первых учеников. Молодых специалистов приветствовали на общегородской педагогической конференции. Пяти из них местная администрация приготовила отдельный подарок — ключи от служебных квартир.

Анна Ткач, молодой специалист, учитель математики: «Не каждому, придя сразу после университета, сразу дают ключи от квартиры. И еще с дальнейшей возможностью ее приватизации. Естественно, я счастлива! И это открывает даже, может быть, какое-то новое дыхание у меня в работе в школе и я буду вкладывать туда больше эмоций, больше сил».

На ежегодной августовской конференции обсудили актуальные проблемы подготовки к новому учебному сезону. Среди прочего говорили о доступности детсадовских групп и перенаселении школьных классов. Администрация округа предложила свое решение — скоро в Артеме будут строить новые школы. Один из проектов уже готов.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «На самом деле, мы сейчас рассматриваем строительство новой школы в '19 году. Это на районе Светлогорская. И еще я рассматриваю возможность строительства школы на 1500 учащихся. Этот проект будет только разработан в '19 году. И мы будем иметь тогда возможность приступить к строительству этой школы в центре города».

Действующие школы и детсады также приводят в порядок. На ремонты образовательных учреждений из местного бюджета в этом году выделили 90 миллионов рублей. Больше трети этих средств потратят на старейшую артемовскую школу №1. Это решение приняли на прошлогодней конференции педагогов. Менять здесь будут практически все: внешний вид, отопление, электропроводку, кровлю и отделку спортзала.

Надежда Чаленко, директор школы №1 г. Артем: «Это старейшая школа города. Она начала работать, когда еще не было города — был Зыбунный поселок. То есть этой школе больше лет, чем нашему городу. Поэтому она и нуждается больше всего в таком ремонте».

Работы планируют завершить в начале следующего года. До этого времени часть ребят будут учиться в других помещениях. При этом и дети, и учителя с нетерпением ждут обновления родной школы. А артемовская администрация продолжит такую практику и впредь — ежегодно в одной из школ округа пройдет большой капремонт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]